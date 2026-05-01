Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в апреле осталась примерно на прошлогоднем уровне

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Прокачка газа по европейской нитке газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в апреле 2026 года составила 1,229 млрд куб. м, что на 2% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Мощности магистрали в апреле были использованы в среднем на 72%, что значительно ниже, чем показатели загрузки первого квартала, когда процент использования трубы устойчиво превышал 95% и регулярно достигал 100%.

С начала года поставки растут на 7% - до 6,186 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа "Газпрома" в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых по проекту способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

В 2025 году по этой газотранспортной системе в Европу поставлено 18,06 млрд куб. м газа.