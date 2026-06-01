Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в мае осталась примерно на прошлогоднем уровне

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Прокачка газа по европейской нитке газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в мае 2026 года составила 1,47 млрд куб. м, что на 3% больше, чем годом ранее. Таковы данные европейских газотранспортных операторов.

Мощности магистрали в мае были использованы в среднем на 84% после 72% в апреле. В первом квартале процент использования трубы устойчиво превышал 95% и регулярно достигал 100%.

С начала года поставки растут на 6% до 7,66 млрд куб. м.

"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа "Газпрома" в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых по проекту способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

В 2025 году по этой газотранспортной системе в Европу поставлено 18,06 млрд куб. м газа.

Поставки российского трубопроводного газа в страны Европы существенно сократились в условиях прекращения транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года.

При этом, отмечает "Газпром" в опубликованном в конце мая отчете эмитента, за счет достижения новых договоренностей с покупателями, а также проведения мероприятий по оптимизации поставок на суточной основе объемы реализации в страны дальнего зарубежья по европейской нитке газопровода "Турецкий поток" в 2025 году увеличились.

