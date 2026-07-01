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Сбер может повысить прогноз по марже на 2026 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк по итогам первого полугодия 2026 года может повысить прогноз по чистой процентной марже с около 5,9% и снизить ожидания по росту чистых комиссионных доходов с 5-7% на 2026 год, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса ЦБ зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Как раз смотрим на структуру прибыли. Возможно, несколько повысим таргет по марже, но при этом снизим прогноз по росту комиссионного дохода", - сказал он.

По его словам, пока нельзя сказать, изменится ли прогноз Сбера по стоимости риска на 2026 год (сейчас - менее 1,4%) из-за роста реструктуризации корпоративных кредитов.

"Мы постоянно видим у наших клиентов обращения за реструктуризацией, такие выходы в дефолты, и это вынуждает нас, в том числе, резервов больше создавать. Повлияет ли это на то, чтобы мы повысим общий показатель по стоимости риска? Я думаю, что мы скажем об этом в июле, в том числе с учетом развития ситуации с нефтепродуктами и решения ЦБ по ставке за неделю до нашего раскрытия", - отметил финдиректор.

Сбербанк 29 июля планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за второй квартал 2026 года. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 24 июля.

Глава Сбербанка Герман Греф также обратил внимание на ситуацию с реструктуризацией кредитов. "У меня кредитный комитет превратился в комитет по проблемным активам. Я значительно больше занимаюсь реструктуризацией, чем выдачей новых кредитов", - сообщил Греф на конгрессе.

Скворцов подчеркнул, что несмотря на реструктуризацию кредитов банк до этого укладывался в прогнозы.

Второе полугодие может оказаться сложнее первого полугодия 2026 года, добавил финдиректор. "Главное - это в плане роста рисков по юрлицам и соответственно с точки зрения расходов на резервы. Следствием этого является темп роста прибыли, который, скорее всего, будет во втором полугодии ниже, чем в первом", - отметил он.

Прогноз по рентабельности капитала на 2026 год в 22% Сбербанк пересматривать не собирается, сказал Скворцов.

Сбербанк Сбер Герман Греф Тарас Скворцов
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