Сбер отмечает рост спроса компаний на реструктуризацию кредитов, но больших проблем нет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Спрос компаний на реструктуризацию кредитов вырос, но это не массовая ситуация, никакой драмы нет, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Мы регулярно делаем реструктуризации, это обычная практика. Сейчас спрос подрос, это правда, но говорить о том, что у нас массовая реструктуризация в портфеле, нельзя", - сказал он.

"Действительно сейчас клиентам непросто, особенно экспортерам. Высокая ключевая ставка и крепкий рубль приводят к тому, что денежный поток в рублях у них сокращается, а кредиты они брали в рублях. Те компании, у которых не было достаточно большого запаса прочности, начинают испытывать сложности, и мы делаем реструктуризацию. Здесь нет никакой драмы, это обычная работа, мы, конечно, помогаем нашим клиентам", - добавил первый зампред.

Он отметил, что Сбер в целом не видит больших проблем с обслуживанием компаниями долга. "Ситуация напряженная, но управляемая. Кризис, массовая реструктуризация, необходимость резкого создания резервов - мы такого не видим. Точечно есть проблемы, мы их лечим", - подчеркнул Ведяхин.

Доля компаний с высокой долговой нагрузкой в общем корпоративном кредитном портфеле Сбербанка незначительная, добавил первый зампред. Из-за ужесточения регулирования в этой сфере банк старается выдавать минимальное количество новых кредитов компаниям с высоким долгом.

"Для таких заемщиков кредитование становится еще дороже. Повышенные процентные расходы еще больше ухудшают финансовое состояние этих компаний, нам требуется создавать больше резервов. Это не значит, что мы вообще не выдаем таких кредитов, но мы долго размышляем перед их выдачей, стараемся минимизировать их размер. Здесь регулятор достиг своей цели", - пояснил первый зампред Сбера.