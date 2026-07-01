Energy Institute отметил рост глобальных выбросов CO2 в 2025 году на 1,1%, до 41 млрд тонн

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глобальные выбросы диоксида углерода в 2025 году выросли на 1,1% до 41 млрд тонн, говорится в статистическом обзоре мировой энергетики (Statistical Review of World Energy), подготовленном Energy Institute.

Из общего объема выбросов CO2 на энергетический сектор пришлось около 87% - 35,806 млрд тонн, динамика роста - аналогичная общей. При этом общемировой объем энергоснабжения в 2025 году превысил 600 ЭДж в 2025 году, что на 1,7% больше, чем в 2024 году.

"Наибольший вклад в рост объема энергоснабжения (ОЭС) внесли возобновляемые источники энергии, увеличившись на 10% в годовом исчислении. 2025 год стал первым годом вне периода рецессии, когда крупнейшим источником роста ОЭС стал не уголь, нефть или газ", - говорится в справочнике.

Отмечается, что крупнейшим в мире источником выбросов в 2025 году остается Азиатско-Тихоокеанский регион: на его долю приходится 54% глобальных выбросов от энергетики - 19,2 млрд тонн CO2. Наибольший "вес" внутри группы у Китая - 11,22 млрд тонн (+0,7%).

Темп роста выбросов Северной Америки от энергетики существенно опередил общемировой - на 2,7% г/г, объем эмиссии СО2 в 2025 году - 5,75 млрд тонн. БОльшая часть сгенерирована США - 4,755 млрд тонн СО2 (+3,2% г/г).

Похожим темпом росли только эмиссии энергетики Африки - 2,8%, в основном из-за эффекта низкой базы: выбросы от энергетики континента составили 1,452 млрд тонн.

Выбросы энергетического сектора Ближнего Востока выросли на 1,5%, до 1,452 млрд тонн. Крупнейшие эмиссии - в Иране (737,4 млн т) и Саудовской Аравии (650,5 млн т).

Страны СНГ увеличили выбросы энергетического сектора на 0,6%, до 2,232 млрд тонн. БОльшая часть эмиссии пришлась на Россию - 1,645 млрд тонн, при этом в 2025 году в стране наблюдалось снижение выбросов на 0,9%. Энергетика Казахстана сгенерировала в 2025 году на 7% больше СО2, чем годом ранее - 249,2 млн тонн, Узбекистана - на 4,3% больше - 123,3 млн тонн, Туркмении - на 11,2% больше - 90,8 млн тонн.

Энергетика Европы в 2025 году выбрасывала на 0,5% больше СО2 - 3,541 млрд т. Наибольшие объемы эмиссий в регионе показали Германия (557,6 млн т, -1,2% г/г) и Турция (451,6 млн т, +4,3% г/г).

Центральная Америка дала самый скромный прирост выбросов СО2 в энергетическом секторе - лишь 0,2%, объем в 2025 году - 1,284 млрд т. Самым крупным эмитентом в регионе является Бразилия - 461,2 млн тонн (+1,7% г/г).