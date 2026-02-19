США потребовали от МЭА отказаться от политики нулевых выбросов парниковых газов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - США могут выйти из Международного энергетического агентства из-за приверженности МЭА цели чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов в атмосферу, заявил глава Минэнерго США Крис Райт на пресс-конференции после министерской встречи МЭА в Париже. Об этом сообщают западные СМИ.

"США используют все имеющееся инструменты для давления, чтобы в итоге, в течение следующего года или около того, заставить МЭА отказаться от этой повестки, - сказал Райт. - Если МЭА не сможет вернуть себе фокус на миссии энергетической честности, энергетической доступности и энергетической безопасности, то, к сожалению, США станут бывшим членом МЭА".

МЭА было создано для координации ответных мер на крупные перебои в поставках после нефтяного кризиса 1973 года. Организация является автономным органом в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.

По определению ООН, "чистый нулевой уровень выбросов означает сокращение объема выбросов парниковых газов до уровня, максимально приближенного к нулю, при этом весь остающийся объем выбросов поглощается из атмосферы назад, например, океанами и лесами". Данная концепция считается одним из сценариев по реализации Парижского соглашения 2015 года, которое ставит целью ограничить рост средней глобальной температуры отметкой в 1,5 градуса.