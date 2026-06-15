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Титов уверен, что Китай станет лидером в повестке после выхода США из Парижского соглашения по климату

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что после выхода США из Парижского соглашения по климату, лидером в повестке становится Китай.

"Сейчас очень активен в повестке Китай. Он помогает странам, которые не могут ничего сделать, например, по сохранению мирового океана, по опустыниванию земель",- сказал он в интервью "Интерфаксу".

Титов напомнил, что США вышли не только из Парижского соглашения по климату, но и еще из порядка тридцати различных структур ООН. Вместе с тем, Китай активно проводит различные программы и финансирует их.

"Поэтому выход США все выдержат. Уверен, что Китай возьмёт лидерство в этой повестке. Россия также находится в повестке и не собирается из неё выходить", - заключил спецпредставитель президента РФ.

Полный текст интервью выйдет на сайте агентства в 10:00 мск.

Борис Титов Китай ООН США
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