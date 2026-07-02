Brent подешевела до $70,87 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь на сообщениях о прогрессе в американо-иранских переговорах.

К 8:11 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,98%) до $70,87 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,38 (1,89%), до $71,57 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,71 (1,04%), до $67,87 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,92 (1,32%), до $68,58 за баррель.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о достижении прогресса на непрямых переговоров США и Ирана в Дохе 1 июля. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки" после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Переговоры, которые проходят в Катаре, воспринимаются как позитивный фактор, и это позволило ценам еще больше снизиться", - написал накануне аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив продолжают расти и уже превысили 10 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника. Портал также отмечает возвращение экспорта нефти в ОАЭ к докризисному уровню и значительное увеличение экспорта из Ирана.

"Оптимизм растет по мере того, как через Ормузский пролив проходит все больше нефти", - отметил эксперт Price Futures Group Фил Флинн. Как только кризис будет преодолен, в мире, возможно, будет производиться больше нефти, чем когда-либо прежде, предположил он.

Страны ОПЕК+ на заседании в ближайшие выходные, вероятно, вновь повысят общую квоту по добыче, сообщил Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, рост составит около 188 тысяч баррелей в сутки.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,78 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 709 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,48 млн баррелей.