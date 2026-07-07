Добыча жидких углеводородов на Карачаганаке все еще ведется не в полном объеме

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На сегодняшний день добыча жидких углеводородов на месторождении Карачаганак составляет 28 тысяч тонн, сообщил на брифинге в Астане глава нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов.

Ранее глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов отмечал, что обычно на месторождении добывается 34 тысяч тонн жидких углеводородов в сутки.

Председатель КМГ уточнил, что в настоящее время с месторождения Карачаганак на Оренбургский ГПЗ поставляется 290 тысяч кубометров газа в час, что составляет 29% от нормы.

Добыча на крупнейшем нефтегазовом месторождении в Казахстане - Карачаганаке - была сокращена в конце июня из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов тогда заявлял, что "прием газа у нас сокращен, но газоснабжение всего Казахстана не нарушено".

С месторождения Карачаганак сырой газ поставляется на Оренбургский завод "Газпрома". После переработки часть объемов возвращается в Казахстан в виде товарного и сжиженного газа. Добыча сырого (попутного) газа на Карачаганакском месторождении неразрывно связана с извлечением нефти и газового конденсата.

24 июня в Минэнерго Казахстана сообщали, что республика скорректировала логистику поставок газа, покрывает потребности в топливе из других источников из-за инцидента на Оренбургском ГПЗ.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между оператором проекта - Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГазом" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн.