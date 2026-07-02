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В России в июне продажи Lada выросли г/г на 14,3%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на внутреннем рынке России в июне 2026 года выросли в годовом выражении на 14,3%, до 30,6 тысячи штук, что превысило показатель мая 2026 года на 11,5%, сообщил "АвтоВАЗ".

Лидером по объему продаж остается Lada Granta: в июне продано 11 505 таких машин, что практически соответствует уровню июня прошлого года и на 5% превышает результат мая текущего года.

Lada Vesta в июне показала результат в 6053 проданных автомобиля (+3,2% г/г и +17,5% м/м).

Реализация Lada Iskra в июне выросла к маю на 20,6%, до 3359 единиц.

Продажи семейства внедорожников Niva также демонстрируют рост: Niva Travel в прошлом месяце разошлась тиражом 3594 штуки (+20,6% г/г и +7,7% м/м), Niva Legend - 2759 (+13,1% и +12,7% соответственно).

Продажи Largus в пассажирских версиях в июне составили 2413 единиц (+34,1% м/м), в версии коммерческих фургонов - 510 (+4,9% м/м).

В январе-июне 2026 года "АвтоВАЗ" реализовал на российском рынке 154 143 автомобиля. Динамику показателя компания в своем пресс-релизе не приводит. Согласно данным о прошлогодних продажах Lada, которую "АвтоВАЗ" озвучивал, в частности, на своей годовой пресс-конференции в январе, в I полугодии прошлого года в стране было реализовано 157 982 таких машины. Таким образом, снижение продаж автомобилей российской марки в первой половине текущего года составило 2,4%.

Долю рынка Lada по итогам шести месяцев "АвтоВАЗ" оценивает в 24,4%.

Lada АвтоВАЗ
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