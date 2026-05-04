"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж Lada в РФ в апреле г/г на 6%, до 31 051 шт.

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в апреле выросли в годовом выражении на 6%, до 31 051 шт., сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Совокупные продажи Lada и бренда Xcite в прошлом месяце составили 31 172 автомобиля, что, по оценке компании, более чем на 4% превысило результат апреля прошлого года и свыше чем на 12% - результат марта текущего года.

"АвтоВАЗ" продолжает демонстрировать положительную динамику продаж с начала 2026 года, поступательно увеличивая реализацию новых автомобилей от месяца к месяцу", - отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Лидером российского авторынка, по данным "АвтоВАЗа", остается Lada Granta - в апреле было реализовано 11 496 автомобилей семейства (+13% м/м). Продажи Lada Iskra в прошлом месяце впервые превысили отметку в 3 тыс. шт. - было реализовано 3 212 ед. (+24% м/м). Продолжается рост продаж Lada Vesta - в апреле покупатели приобрели 6,08 тыс. шт. (+30% м/м). Автомобилей Lada Largus за прошлый месяц продано 2 645 шт. (+3% м/м). Продажи семейства Niva в апреле были на уровне 7 189 шт., практически как и месяцем ранее.

Как подчеркнули в компании, опубликованная статистика продаж учитывает данные о передачах покупателям автомобилей, проданных дилерами. Эти данные могут несколько отличаться от статистики регистраций транспортных средств, которую традиционно сообщает "Автостат".

"АвтоВАЗ" почти год не публиковал статистику продаж на ежемесячной основе на фоне двузначных темпов падения продаж Lada. Подробные данные о продажах в прошлом году компания приводила на годовой пресс-конференции в начале текущего года.