"АвтоВАЗ" начал выпуск обновленной Niva Legend с двигателем 1,8 литра

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" запустил серийное производство конструкционно обновленной версии внедорожника Lada Niva Legend с модернизированным двигателем более высокой мощности объемом 1,8 литра, передал корреспондент "Интерфакса".

Помимо нового двигателя модель получила модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы. Как заявляют в "АвтоВАЗе", все технические характеристики автомобиля были улучшены: от экономичности до управляемости, от динамики до пассивной безопасности. В общей сложности в автомобиле появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на торжественной церемонии на автозаводе в Тольятти 20 июля отметил, что запуск обновленной Niva приурочен к 60-летию автопроизводителя.

"Мы уверенно движемся вперед, реализуя свою амбициозную стратегию, развивая свой модельный ряд. И конечно, как всегда, к юбилею принято делать подарки. Поэтому сегодня обновленная Niva с более мощным, тяговитым, экологичным и экономичным двигателем, более безопасная и более долговечная будет отличным нашим трудовым подарком для всей страны и нивоводов всего мира", - сказал Соколов.

Двигатель объемом 1,8 л, которым теперь оснащается Niva Legend, зарекомендовал себя на модели Niva Travel. Он был создан на базе агрегатов для переднеприводных Lada. Применен блок цилиндров, аналогичный блоку мотора 1.8 EVO, от него же взят коленчатый вал и отливка поршня. Также использована восьмиклапанная головка блока цилиндров, широко применяемая на моторах российской марки. Мотор отличается повышенной тяговитостью: максимальный крутящий момент увеличился на 24 Н·м. Также он стал более экономичным: удельный расход топлива снизился на 3-30%, в зависимости от режима движения. Для нового двигателя создана оригинальная система впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи.

Одновременно с мотором внедрена модернизированная передняя подвеска.

Также на внедорожнике впервые появились элементы кузова из оцинкованного стального проката. Из стали с двусторонней оцинковкой выполнены панель облицовки радиатора, капот, крыша, наружная и внутренняя панель задней откидной двери и наружная панель задка.

Для повышения надежности была также модернизирована трансмиссия.

В обновленной Niva Legend впервые в истории этой модели появилась фронтальная водительская подушка безопасности. Для внедрения новой системы была проведена модернизация силовой структуры кузова. Подушка безопасности устанавливается в рулевом колесе, аналогичный руль применяется на Niva Travel.

Помимо обновленного руля, Niva Legend получила новый привод КПП и раздаточной коробки. Рычаг КПП приближен к водителю: теперь он не входит непосредственно в коробку передач, а смонтирован через кулису. Механизм переключения раздаточной коробки теперь стал однорычажным.

Как отмечают в "АвтоВАЗе", Niva Legend с 2020 года оснащается современной системой отопления и кондиционирования салона, аналогичной устанавливаемой на Lada Granta. Новая версия внедорожника получила дополнительные элементы, улучшающие микроклимат (новый мотор вентилятора, салонный фильтр и накладка воздухозаборника на капоте).

Одно из внешних отличий новой версии автомобиля - накладка на капоте. Кроме того, для внедорожника разработаны оригинальные двухцветные диски колес диаметром 16 дюймов.