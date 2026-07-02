В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля складывается под действием фундаментальных факторов, они привели к его недавнему укреплению, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"На мой взгляд, в принципе то, что мы сегодня видим, я имею в виду те потоки, которые влияют на динамику курса, они вполне укладываются в объяснение складывающейся динамики на валютном рынке", - сказал он, комментируя замечания экспертов и представителей бизнеса о том, что динамику курса сейчас объяснить сложно.

По его словам, курс складывался под действием более слабого импорта, сокращения внешнего долга, ухода нерезидентов, а также жесткой денежно-кредитной политики.

"Мы действительно на протяжении последних полутора лет видели структурно более слабый спрос на импорт. Это было связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой, которая сдерживает, конечно, внутренний спрос и непосредственно спрос на импорт, но и с теми мерами, которые правительство предпринимало для расширения импортозамещения. На самом деле импорт снижался и по причине того, что никто не отменял санкционные ограничения, они продолжают ужесточаться, и какая-то часть импорта нам просто недоступна, либо доступна по таким ценам, которые непривлекательны для наших компаний, населения, поэтому сокращение импорта, меньший рост импорта, чем в предыдущие годы, является важным фактором снижения спроса на валюту", - отметил глава департамента ЦБ.

Кроме того, за последние три-четыре года существенно сократился внешний долг. "Нам просто физически нужно меньше валюты покупать, чтобы выплачивать проценты по этому внешнему долгу", - подчеркнул Ганган.

Раньше также важным фактором курсообразования была конвертация нерезидентами дивидендов российских компаний в валюту, но после ухода большой части иностранцев с российского рынка эта ситуация изменилась.

"Все эти факторы мне кажутся фундаментальными, они действительно привели к тому, что курс в 2025-2026 годах существенно укрепился. И конечно же, жесткая денежно-кредитная политика способствовала тому, что граждане и бизнес на самом деле предпочитали больше держать в рублях, в рублёвых инструментах свои сбережения, делать инвестиции, нежели в валюте, поскольку дифференциал процентных ставок был сильно в пользу российской валюты", - отметил директор департамента ЦБ.