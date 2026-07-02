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Песков сказал, что рано говорить об окончательном соглашении с КНР по "Силе Сибири-2" на ВЭФе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Диалог по строительству газопровода "Сила Сибири-2" между Россией и Китаем на корпоративном уровне продолжается, но состоится ли финализация договоренностей на Восточном экономическом форуме, пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока мы не располагаем такой информацией. Это корпоративный процесс (...) Разумеется, на корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы. Но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сказать сейчас не берусь", - ответил он на вопрос, можно ли ожидать на ВЭФе продвижения переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2" и можно ли рассчитывать на финализацию договоренностей.

Он напомнил, что данная тема "затрагивалась в ходе недавнего визита президента Путина в Китай".

Восточный экономический форум по традиции пройдет в начале сентября во Владивостоке.

Дмитрий Песков ВЭФ Китай Сила Сибири 2
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