В Москве отметили достижение основных параметров понимания с Пекином по "Силе Сибири 2"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири 2", заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Президент сегодня говорил на переговорах, что, в целом, основные параметры понимания по "Силе Сибири 2" есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться, - сказал он. - Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется".

Песков добавил, что пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта.

"Четко пока нет. Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение", - сказал он.

В сентябре 2025 года "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток" мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным проектом в газовой отрасли в мире.