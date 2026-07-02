ЕС либерализует торговлю с Арменией, 80% экспорта не будут облагаться пошлинами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен ввести для Армении автономные торговые меры, которые позволят либерализовать около 80% армянского экспорта, заявила в Ереване на совместном брифинге с премьер-министром Николом Пашиняном председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я знаю, что Армения все еще сталкивается со значительным экономическим давлением со стороны России, - сказала она. - Но будьте уверены, когда на наших партнеров оказывается давление, Евросоюз всегда делает шаг навстречу. И сегодня я хочу объявить о двух мерах".

В скором времени Армения получит оставшиеся 18 млн евро из пакета помощи в размере 52 млн евро, направленные на укрепление и диверсификацию торговли.

"Это финансирование может помочь в создании агентства по продвижению экспорта. Во-вторых, мы предлагаем ввести автономные торговые меры. Это означает, что данные меры позволят либерализовать около 80% армянского экспорта в Евросоюз. Таким образом, 80% вашей торговли с нами теперь не будут облагаться пошлинами", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, благодаря этому те товары, которые сейчас во многом ориентированы на российский рынок, будут отправлены на единый рынок Евросоюза.

"Эта мера откроет двери Европы для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и товаров растительного происхождения, которые до этого экспортировались в Россию. Она также откроет единый рынок ЕС для более чем 90% вашего экспорта напитков и алкогольной продукции", - сказала глава ЕК.

"И это только начало. С помощью этих новых мер у вас появятся возможности для быстрой диверсификации. В середине июля мы направим в Армению экспертов, которые будут работать напрямую с вашими производителями, предприятиями и экспортерами, чтобы помочь им воспользоваться всеми преимуществами, которые может предложить привилегированное партнерство с ЕС", - фон дер Ляйен.

Пашинян, в свою очередь, назвал Евросоюз одним из самых надежных партнеров Армении.

"Армения и ЕС расширяют сотрудничество в экономике, энергетике, цифровой сфере и искусственном интеллекте. ЕС является одним из самых надежных партнеров Армении. Армения и ЕС сегодня ближе друг к другу, чем когда-либо. Это приобретает прикладной и экономический характер", - сказал он.

По его словам, на переговорах с главой Еврокомиссии в Ереване обсуждались экономическая диверсификация Армении.

Премьер поблагодарил Еврокомиссию за применении автономных торговых мер в отношении армянских товаров.

"После полного вступления этого решения в силу Армения станет первой страной, не имеющей статуса кандидата на вступление в ЕС или соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, в отношении которой за последнее время будет применен этот инструмент", - отметил он.

Пашинян рассчитывает в короткие сроки завершить процесс принятия решения при активном взаимодействии с европейскими партнерами, учитывая уже начавшийся в Армении сезон сбора урожая.

Он также заявил о важности расширения энергетической взаимосвязанности наряду с развитием транспортных коммуникаций в рамках проекта "Перекресток мира", включая строительство линий электропередачи с Азербайджаном и Турцией.

"Это может способствовать как укреплению энергетической безопасности", - подчеркнул Пашинян.