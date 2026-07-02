Поиск

ЕС либерализует торговлю с Арменией, 80% экспорта не будут облагаться пошлинами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен ввести для Армении автономные торговые меры, которые позволят либерализовать около 80% армянского экспорта, заявила в Ереване на совместном брифинге с премьер-министром Николом Пашиняном председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я знаю, что Армения все еще сталкивается со значительным экономическим давлением со стороны России, - сказала она. - Но будьте уверены, когда на наших партнеров оказывается давление, Евросоюз всегда делает шаг навстречу. И сегодня я хочу объявить о двух мерах".

В скором времени Армения получит оставшиеся 18 млн евро из пакета помощи в размере 52 млн евро, направленные на укрепление и диверсификацию торговли.

"Это финансирование может помочь в создании агентства по продвижению экспорта. Во-вторых, мы предлагаем ввести автономные торговые меры. Это означает, что данные меры позволят либерализовать около 80% армянского экспорта в Евросоюз. Таким образом, 80% вашей торговли с нами теперь не будут облагаться пошлинами", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, благодаря этому те товары, которые сейчас во многом ориентированы на российский рынок, будут отправлены на единый рынок Евросоюза.

"Эта мера откроет двери Европы для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и товаров растительного происхождения, которые до этого экспортировались в Россию. Она также откроет единый рынок ЕС для более чем 90% вашего экспорта напитков и алкогольной продукции", - сказала глава ЕК.

"И это только начало. С помощью этих новых мер у вас появятся возможности для быстрой диверсификации. В середине июля мы направим в Армению экспертов, которые будут работать напрямую с вашими производителями, предприятиями и экспортерами, чтобы помочь им воспользоваться всеми преимуществами, которые может предложить привилегированное партнерство с ЕС", - фон дер Ляйен.

Пашинян, в свою очередь, назвал Евросоюз одним из самых надежных партнеров Армении.

"Армения и ЕС расширяют сотрудничество в экономике, энергетике, цифровой сфере и искусственном интеллекте. ЕС является одним из самых надежных партнеров Армении. Армения и ЕС сегодня ближе друг к другу, чем когда-либо. Это приобретает прикладной и экономический характер", - сказал он.

По его словам, на переговорах с главой Еврокомиссии в Ереване обсуждались экономическая диверсификация Армении.

Премьер поблагодарил Еврокомиссию за применении автономных торговых мер в отношении армянских товаров.

"После полного вступления этого решения в силу Армения станет первой страной, не имеющей статуса кандидата на вступление в ЕС или соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, в отношении которой за последнее время будет применен этот инструмент", - отметил он.

Пашинян рассчитывает в короткие сроки завершить процесс принятия решения при активном взаимодействии с европейскими партнерами, учитывая уже начавшийся в Армении сезон сбора урожая.

Он также заявил о важности расширения энергетической взаимосвязанности наряду с развитием транспортных коммуникаций в рамках проекта "Перекресток мира", включая строительство линий электропередачи с Азербайджаном и Турцией.

"Это может способствовать как укреплению энергетической безопасности", - подчеркнул Пашинян.

Азербайджан Армения Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Никол Пашинян Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

 ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

Снижение ключевой ставки на 25 б.п. для Банка России не станет основным шагом в будущем

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Доля рыночной ипотеки в выдаче в мае достигла 45%, став максимальной за два года

В России в июне продажи Lada выросли г/г на 14,3%

FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций

 FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций

Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

 Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

Brent подешевела до $70,87 за баррель

 Brent подешевела до $70,87 за баррель

Астана готова рассмотреть поставки ГСМ в Россию при официальном обращении

Рынки акций Европы закрылись снижением, кроме германского

 Рынки акций Европы закрылись снижением, кроме германского
Хроники событий
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10236 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов