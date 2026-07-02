Пашинян надеется на безвизовый режим между Арменией и ЕС с 2029 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на либерализацию визового режима с Евросоюзом с 2029 года.

"Я говорил, что наша задача достичь этого в течение двух лет. Надеюсь, что с 2029 года это станет возможным", - сказал Пашинян на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Ереване в четверг.

Он отметил, что Армения и ЕС тесно работают в этом направлении.

Фон дер Ляйен заявила, что Армения прилагает значительные усилия в данном вопросе и добилась прогресса.

"Армения - единственный партнер, который в настоящее время ведет активный диалог с Европейским союзом по либерализации визового режима. Это уже свидетельствует об уровне нашего партнерства. В апреле мы опубликовали отчет о плане действий по прогрессу. Мы знаем, что вы привержены этой повестке, мы благодарим вас за это, очень впечатляет этот прогресс. Будут новые оценочные миссии, новая миссия прибудет этой осенью для оценки прогресса и процессов в направлении оставшихся контрольных показателей", - сказала она.

По ее словам, либерализация визового режима - это процесс, реализация которого обусловлена рядом необходимых реформ.

"Вы на правильном пути, вы усердно работаете в этом направлении, я знаю. Как только будут выполнены все необходимые условия, мы сможем перейти к безвизовому режиму. Просто необходимы некоторые реформы. Когда они будут завершены, вы пересечете финишную черту", - сказала фон дер Ляйен.



