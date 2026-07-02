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Пашинян назвал решенным на политическом уровне вопрос с экспортом армянской сельхозпродукции в ЕС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении на политическом уровне вопроса экспорта армянской сельхозпродукции в Евросоюз.

"На политическом уровне проблема экспорта решена. Осталось решить на практическом уровне. Для этого надо работать, приводить в соответствие (экспорт по европейским стандартам - ИФ)", - сказал Пашинян на заседании правительства.

Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване, что Евросоюз намерен ввести для Армении автономные торговые меры, которые позволят либерализовать около 80% армянского экспорта. По ее словам, благодаря этому те товары, которые сейчас во многом ориентированы на российский рынок, будут отправлены на единый рынок Европейского союза.

"Эта мера откроет двери Европы для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и товаров растительного происхождения, которые до этого экспортировались в Россию. Она также откроет единый рынок ЕС для более чем 90% вашего экспорта напитков и алкогольной продукции", - сказала глава ЕК.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, со 2 июня приостановлена сертификация живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Армения Никол Пашинян ЕС Урсула фон дер Ляйен
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