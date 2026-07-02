ЦБ РФ допустил повышение прогноза по прибыли банков на 2026 год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ допускает повышение прогноза по чистой прибыли российских банков на 2026 год, но это будет зависеть от динамики стоимости риска во втором полугодии, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"Не исключаю, посмотрим. Здесь такая немножко сложная ситуация. С одной стороны, вроде бы цифры сегодня достаточно оптимистичные, но при этом есть наше наблюдение, что по ряду компаний банки в силу каких-то причин откладывали признание резервов. Поэтому сейчас надзорная работа с ними проводится, они уже сами это комментировали", - заявил он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

ЦБ в конце мая повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже.

Данилов отметил, что стоимость риска банков может вырасти во второй половине года и оказать давление на прибыльность сектора. "Соответственно, может быть, мы и не будем ничего вверх пересматривать", - сказал он.

Чистая прибыль банков РФ в мае увеличилась на 4% месяц к месяцу и составила 362 млрд рублей.