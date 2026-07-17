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Чистая прибыль банков РФ в июне выросла на 3,3% месяц к месяцу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в июне 2026 года увеличилась месяц к месяцу на 3,3% и составила 374 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Динамика прибыли почти не изменилась по сравнению с маем (+4%), при этом составляющие итогового показателя отличались. Если в мае общий рост обеспечила основная прибыль, то в июне она упала на 16% - до 348 млрд рублей из-за роста отчислений в резервы на 77 млрд рублей (+38%). Объем признанных банками потерь по инвестициям в непрофильный бизнес вырос более чем в три раза (на 50 млрд руб.), банки также нарастили резервы в сегменте юрлиц на 35 млрд руб.

Рост прибыли сектора в июне преимущественно обеспечили доходы от инвалюты, драгметаллов и ПФИ (+77 млрд руб. к маю), в том числе за счет положительной валютной переоценки на 66 млрд руб. на фоне значительного ослабления рубля в июне, отмечает ЦБ.

Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 20% с около 19%.

ЦБ в конце мая повысил прогноз по чистой прибыли банков РФ на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Регулятор допускает новое повышение прогноза, но это будет зависеть от динамики стоимости риска во втором полугодии, говорил в начале июля директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

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