Guardian узнал о планах США выделить $4,2 млрд на модернизацию военных баз в Британии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - США собираются выделить $4,2 млрд на модернизацию своих военных баз в Великобритании, в том числе на возведение новых подземных бункеров в графстве Саффолк, где прежде размещались хранилища американских тактических авиабомб, пишет The Guardian, ссылаясь на документы Пентагона.

Издание отмечает, что эти планы подчеркивают масштаб американского военного присутствия в Соединенном Королевстве, где более 12 тысяч американских военнослужащих дислоцированы как минимум на 15 базах и объектах.

Наибольшая часть финансирования - более $1,6 млрд - должна пойти на реконструкцию и расширение авиабазы Лейкенхит в Саффолке. На этой крупнейшей американской базе в Великобритании размещены по две эскадрильи истребителей F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle и 6 тысяч американских военнослужащих. Эти самолеты, большая часть из которых была переброшена на Ближний Восток, принимали самое активное участие в ходе военных действий против Ирана.

Документы свидетельствуют о том, что данные расходы также включают новую инфраструктуру для размещения ядерного арсенала, который может вернуться на базу после почти двух десятилетий. Во время холодной войны США хранили там ядерное оружие, которое предназначалось для нанесения ударов по Советскому Союзу. Считается, что оно было вывезено в 2008 году.

ВВС США намерены модернизировать авиабазу Фэрфорд, на которой базируются стратегические бомбардировщики, наносившиеся в ходе американской военной операции массированные авиаудары по Ирану. На ее реконструкцию будет выделено почти $0,5 млрд.

Еще $1,1 млрд будет выделено на авиабазу Милденхолл, также расположенную в Саффолке. Там дислоцированы самолеты-заправщики и около 4 тыс. американских военнослужащих. Во время американской кампании против Ирана в этом году база сыграла важную роль в обеспечении бомбардировочных операций. Самолеты выполняли полеты в районы Средиземного море для дозаправки бомбардировщиков, совершавших рейды на Иран.

Неуказанная часть из 1,1 млрд, выделяемых на Милденхолл, пойдет на строительство специализированных объектов для размещения самолетов сил специального назначения. Модернизация инфраструктуры позволит самолетам быстрее реагировать на кризисы.

Самой секретной американской базой в Великобритании остается Менвит-Хилл в Йоркширских долинах. Она является частью сети станций радиоэлектронной разведки США, которая позволяют перехватывать данные на большей части планеты.

Как сказано в одном документе, на Менвит-Хилл планируется выделить $163 млн. На что именно будут потрачены эти средства, не уточняется.

Часть средств, выделяемых США на модернизацию баз в Великобритании, находится на стадии предварительной проработки. Их целевое назначение пока не известно.