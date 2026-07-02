Поиск

Guardian узнал о планах США выделить $4,2 млрд на модернизацию военных баз в Британии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - США собираются выделить $4,2 млрд на модернизацию своих военных баз в Великобритании, в том числе на возведение новых подземных бункеров в графстве Саффолк, где прежде размещались хранилища американских тактических авиабомб, пишет The Guardian, ссылаясь на документы Пентагона.

Издание отмечает, что эти планы подчеркивают масштаб американского военного присутствия в Соединенном Королевстве, где более 12 тысяч американских военнослужащих дислоцированы как минимум на 15 базах и объектах.

Наибольшая часть финансирования - более $1,6 млрд - должна пойти на реконструкцию и расширение авиабазы Лейкенхит в Саффолке. На этой крупнейшей американской базе в Великобритании размещены по две эскадрильи истребителей F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle и 6 тысяч американских военнослужащих. Эти самолеты, большая часть из которых была переброшена на Ближний Восток, принимали самое активное участие в ходе военных действий против Ирана.

Документы свидетельствуют о том, что данные расходы также включают новую инфраструктуру для размещения ядерного арсенала, который может вернуться на базу после почти двух десятилетий. Во время холодной войны США хранили там ядерное оружие, которое предназначалось для нанесения ударов по Советскому Союзу. Считается, что оно было вывезено в 2008 году.

ВВС США намерены модернизировать авиабазу Фэрфорд, на которой базируются стратегические бомбардировщики, наносившиеся в ходе американской военной операции массированные авиаудары по Ирану. На ее реконструкцию будет выделено почти $0,5 млрд.

Еще $1,1 млрд будет выделено на авиабазу Милденхолл, также расположенную в Саффолке. Там дислоцированы самолеты-заправщики и около 4 тыс. американских военнослужащих. Во время американской кампании против Ирана в этом году база сыграла важную роль в обеспечении бомбардировочных операций. Самолеты выполняли полеты в районы Средиземного море для дозаправки бомбардировщиков, совершавших рейды на Иран.

Неуказанная часть из 1,1 млрд, выделяемых на Милденхолл, пойдет на строительство специализированных объектов для размещения самолетов сил специального назначения. Модернизация инфраструктуры позволит самолетам быстрее реагировать на кризисы.

Самой секретной американской базой в Великобритании остается Менвит-Хилл в Йоркширских долинах. Она является частью сети станций радиоэлектронной разведки США, которая позволяют перехватывать данные на большей части планеты.

Как сказано в одном документе, на Менвит-Хилл планируется выделить $163 млн. На что именно будут потрачены эти средства, не уточняется.

Часть средств, выделяемых США на модернизацию баз в Великобритании, находится на стадии предварительной проработки. Их целевое назначение пока не известно.

США Пентагон Великобритания Саффолк Милденхолл Фэрфорд Лейкенхит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ только начал обсуждение приватизации НСПК, проведет рыночную оценку компании

Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

 Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

 В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

 ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

Снижение ключевой ставки на 25 б.п. для Банка России не станет основным шагом в будущем

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Доля рыночной ипотеки в выдаче в мае достигла 45%, став максимальной за два года

В России в июне продажи Lada выросли г/г на 14,3%

FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций

 FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций

Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

 Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов