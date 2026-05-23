Британское авиашоу RIAT отменено из-за использования его базы для атак США на Ирана

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшее в мире военное авиашоу RIAT, ежегодно проходящее в Великобритании, отменено в связи использованием места его проведения - авиабазы Фэрфорд американскими стратегическими бомбардировщиками для миссий против Ирана, сообщили его организаторы.

"Это было непростое решение. Оно последовало за обширными обсуждениями с Королевскими ВВС и ВВС США относительно неопределенности доступа к авиабазе Фэрфорд в связи ситуацией на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд размещается группировка из 23 американских стратегических бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. В ходе американской военной операции они использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

Их количество там не уменьшилось после достижения соглашения о прекращении огня между США и Ираном. Американские стратегические бомбардировщики практически ежедневно выполняют тренировочные вылеты с авиабазы для поддержания готовности. Их продолжительность достигает около 10 часов. За это время они могут покрывать половину расстояния до Ближнего Востока и возвращаться обратно.

Согласно сообщениям Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке, бомбардировщики неоднократно совершали полеты и непосредственно на Ближний Восток после прекращения военной операции США против Ирана. Данные о конкретном районе выполнения задач командование не раскрывает. Полеты осуществлялись при поддержке самолетов-заправщиков.