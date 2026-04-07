Лондон предоставит США базы на британской территории лишь в оборонительных целях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания настаивает на том, чтобы США использовали ее военные базы лишь в оборонительных целях, сообщает во вторник Bloomberg.

"США могут использовать базы на авиабазе ВВС Великобритании "Фэрфорд" в Глостершире (Великобритания) и на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане только для того, что британские власти называют "оборонительными" миссиями", - пишет агентство со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера Тома Уэллса, который отвечал на вопрос журналиста об угрозе президента США Дональда Трампа бомбить мосты и электростанции Ирана.

По словам Уэллса, "принципы были ясны с первого дня, позиция в этом вопросе не менялась". Он отказался ответить на вопрос о том, будет ли Великобритания рассматривать разрушение гражданской инфраструктуры Ирана как военное преступление.

По информации агентства, власти Великобритании ранее опубликовали директиву, в которой утверждается, что удовлетворение американских запросов на использование баз для оборонительных операций соответствует обязательствам Великобритании по международному праву. "Однако нанесение ударов по гражданской инфраструктуре может быть военным преступлением", - отмечает Bloomberg.

Уэллс отметил, что "существующее соглашение предусматривает, что США могут использовать британские базы для коллективной самообороны региона, включая оборонительные операции США по ослаблению позиций и возможностей, используемых для атак на суда в Ормузском проливе".

Ранее отказ премьера Великобритании Кира Стармера одобрить запросы США на использование баз в начале войны с Ираном вызывал неоднократную критику со стороны президента США.

В минувшие выходные Трамп заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив. "Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране", - написал американский президент в соцсети Truth Social.

В своем сообщении Трамп, используя ненормативную лексику, призвал власти Ирана открыть Ормузский пролив. "В противном случае вы будете жить в аду", - подытожил он.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
