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ЦБ РФ увидел призрак побежденной "ипотеки от застройщика"

Банки объясняют скидки спросом и обещают блюсти стандарт

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вновь увидел участившиеся предложения ипотеки от застройщика по нерыночным ставкам, напоминающие о периоде широкого использования недобросовестных практик на рынке, банки же называют это скрытой скидкой, которая не нарушает ипотечный стандарт.

В 2022-2023 гг. широкое распространение получила так называемая ипотека от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигались за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платил банку для компенсации его выпадающих доходов. Чтобы убрать такие схемы, о высоких рисках которых много раз публично заявляло руководство ЦБ, регулятор утвердил ипотечный стандарт. Документ запрещает банку получать от продавца (застройщика) и заемщика плату за снижение ставки, если при этом увеличивается цена недвижимости.

"Сейчас, когда вроде бы и рыночные ставки снижаются, мы с коллегами посмотрели в интернете, какая ставка рекламируется, и есть предложение 12%. То есть, если рыночные ставки 18%, то во многих рекламных предложениях 12%. А у нас есть ипотечный стандарт с прошлого года, который снижение ставки за счёт завышения цены для человека прямо запрещает. Скажите, пожалуйста, с чем мы имеем дело? Это получается, что это как бы скрытая скидка, или же это снова какая-то маркетинговая совместная программа банка и застройщика?", - поинтересовалась у банков на сессии Финансового конгресса директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина пояснила, что разница между рыночной ставкой по ипотеке и предлагаемыми 12% субсидируется застройщиками.

"Субсидированная ипотека может быть таким переходным мостиком к использованию рыночных условий в продажах квартир с ипотекой застройщиками. Понятно, что мы как кредитные организация соблюдаем ипотечные стандарты и следим за тем, чтобы увеличения цены не было, но вот эта ставка в 12% как раз-таки стимулирует покупательский спрос. Было несколько исследований аналитических, которые показывают, что 12% - это как раз та самая ставка, которая помогает заёмщикам взять сейчас ипотеку", - сказала она.

По ее словам, банк следит, чтобы в этом случае не происходило завышение цены жилья. "Но вот этот механизм субсидированной ипотеки сейчас, на данном этапе, по нашему мнению, помогает застройщикам адаптироваться к меняющимся условиям инструмента ипотеки", - заявила Заботина.

Как отметил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи, у застройщика есть выбор - либо он даст такую преференцию в виде низкой ставки, либо он даст скидку "в лоб".

"Скидка "в лоб" в данном случае, и все застройщики говорят в один голос, может привести к эффекту домино. Один даст одну скидку, другой - другую, и они свалятся вот в такие достаточно серьёзные снижения по предложению. И это приведёт в конечном итоге к тому, что застройщики в какой-то момент просто не смогут остановиться в рамках конкуренции между собой. Поэтому этот инструмент точно имеет право быть именно в точечном формате. Но здесь очень важно, чтобы это было прозрачно. И тут опять же очень важен процесс контроля стоимости", - сказал он.

Елизавета Данилова ЦБ РФ Банк России
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