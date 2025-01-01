Российские банки начнут выдавать ипотеку по специальному стандарту

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Банки РФ с 1 января начнут выдавать ипотеку по специальному стандарту, призванному убрать с рынка высокорисковые схемы кредитования и повысить информированность заемщика об условиях ссуды.

В сентябре 2024 года комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил согласованный с Банком России стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков.

В нем закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости предмета ипотеки.

В документе также описано, какие сведения банк обязан раскрыть заемщику в понятной форме до заключения договора и о каких рисках предупредить. Кредитная организация обязана ответить на вопросы заемщика по ипотечному кредиту и сопутствующим услугам.

Стандарт нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению. Запрет на длительное размещение средств ипотечных заемщиков на аккредитивах (не более 5 дней) снизит риски граждан, так как на аккредитивах, в отличие от счетов эскроу, средства не защищены системой страхования вкладов.

Документ также запрещает банку получать от продавца (застройщика) или иных подконтрольных ему лиц плату за снижение ставки, если при этом увеличивается цена недвижимости. С 1 июля 2025 года такое вознаграждение запретят принимать и от заемщика. До этой даты будут действовать следующие правила: плата за снижение ставки вносится только за счет средств заемщика, до заключения соглашения о снижении ставки заемщику предоставляется расчет полной стоимости кредита для обычной и пониженной ставки, при досрочном погашении банк компенсирует заемщику переплату вознаграждения за неиспользованный период.

Стандарт также запрещает учитывать в составе первоначального взноса сумму, которая возвратится покупателю после приобретения квартиры (кешбэк). Цель этих требований в том, чтобы покупатель оплачивал первоначальный взнос именно за счет собственных средств, поскольку чем их меньше, тем выше риск того, что он может переоценить свои силы и в конечном счете лишиться и денег, и квартиры, отмечал ранее Центробанк.

Меры воздействия за несоблюдение этих требований прописаны в другом стандарте - надзора за работой кредитных организаций, который заработает с 1 апреля 2025 года. Комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов.

Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в ЦБ для ее публикации на сайте регулятора. Такая мера будет применятся в том случае, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.