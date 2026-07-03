Европейские рынки акций выросли в четверг, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,41% - до 648,35 пункта, что является рекордным максимумом.

Германский DAX увеличился на 2,16%, также обновив рекорд, британский FTSE 100 прибавил 1,67%, французский CAC 40 - 1,65%, итальянский FTSE MIB - 1,6%, испанский IBEX 35 - 1,37%.

Статданные по американскому рынку труда, опубликованные в четверг, оказались хуже прогнозов. Это ослабило ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, что позитивно отразилось на настрое трейдеров.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось лишь на 57 тыс. после роста на 129 тыс. месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали повышение их числа на 110 тыс.

Днем ранее также стало известно, что инфляция в еврозоне в июне замедлилась до минимальных с февраля 2,8% в годовом выражении с 3,2% в мае. Эти данные способствовали снижению ожиданий дальнейшего подъема ставок Европейским центральным банком.

В четверг статистическое управление Евросоюза сообщило, что безработица в еврозоне в мае осталась на уровне предыдущего месяца - 6,2%.

Поддержку мировым фондовым рынкам также оказывают сигналы продвижения американо-иранских переговоров. Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о достижении прогресса в ходе непрямых переговоров двух стран в Дохе в среду.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции шведского оператора онлайн-платформы недвижимости Hemnet Group. Они подорожали на 16% на информации об увеличении инвесткомпанией GCQ Funds Management доли в Hemnet до 8,66% с менее 5%.

Бумаги Bayer AG подорожали на 8,9%. Германский химический и фармацевтический концерн сообщил о намерении выделить бизнес по производству содержащего глифосат гербицида в отдельное дочернее предприятие. Этот продукт неоднократно становился предметом исков против компании в связи с предположениями, что глифосат способен вызвать онкологические заболевания.

Капитализация французской Sodexo, специализирующейся на организации корпоративного питания и комплексном обслуживании зданий, выросла на 7,4%. Компания улучшила годовой прогноз органического роста выручки благодаря сильным результатам за третий финквартал.

Уверенный подъем показали также котировки акций компаний оборонного сектора, в том числе Saab (+8,6%), Hensoldt (+8,6%), Leonardo (+6,5%), Renk Group (+6,4%), Rheinmetall (+6,1%).

Бумаги итальянского производителя шин Pirelli, объявившего о покупке 24,99%-й доли в разработчике технологий для электромобилей RIDEsense, подорожали на 3,3%.

Уверенно выросли также цены акций банков, включая UniCredit (+4,1%), Commerzbank (+2%), Deutsche Bank (+5,3%).

В лидерах снижения в сводном индексе оказались бумаги производителя полупроводниковых компонентов BE Semiconductor Industries (-7%). Акции других компаний этого сектора также подешевели, в том числе ASM International - на 5,6%, ASML Holding - на 3,9%, Infineon Technologies - на 2%.