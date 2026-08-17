Молдавия не планирует возобновлять импорт электроэнергии с МолдГРЭС в Приднестровье

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правобережная Молдавия исключает возможность возобновления импорта электроэнергии с МолдГРЭС, расположенной в Приднестровье, сообщил в соцсетях министр энергетики Молдавии Дорин Джунгиету.

"В сегодняшних условиях ответ на вопрос о возобновлении закупок у МолдГРЭС - "нет". Не по идеологическим соображениям, а по очень конкретным причинам: газа недостаточно, добыча из газа, закупленного по текущей цене, неконкурентоспособна, альтернатива углю сложна и дорога, существуют риски, связанные с санкциями, и любой потенциальный поставщик должен соблюдать правила энергетического рынка Республики Молдова", - написал он.

Одним из наиболее важных факторов он назвал цену на электроэнергию. По оценке Минэнерго Молдавии, сейчас себестоимость производства электроэнергии на МолдГРЭС составляет приблизительно 220 евро/МВт.ч, тогда как в июле госкомпания Energocom импортировала ее в среднем по 133,86 евро/МВт.ч.

Джунгиету напомнил, что до 2025 года правобережная Молдавия закупала электроэнергию у МолдГРЭС в условиях поставок газа от "Газпрома" в Приднестровье по льготной цене. С 2025 года эти поставки прекратились, а Приднестровье вынуждено было закупать газ у европейского поставщика.

"Контракт, который делал эту модель возможной, больше не выполняется в отношении соответствующих поставок. Сегодня регион получает примерно 2,5-3 млн кубометров газа в сутки, по сравнению с примерно 5,7 млн кубометров в сутки ранее. Эти объемы недостаточны для покрытия потребностей правого берега в электроэнергии. Поэтому мы не можем сравнивать историческую цену энергии, произведенной из практически неоплаченного газа, с себестоимостью производства из газа, закупленного сегодня по рыночной цене", - отметил Джунгиету.

Министр также подчеркнул нереалистичность возобновления работы энергоблоков МолдГРЭС на угле с учетом высоких логистических затрат на ввоз большего объема топлива, а также необходимости дополнительных инвестиций на адаптацию котлов станции.

С начала 2025 года прекратились поставки электроэнергии в правобережную Молдавию с МолдГРЭС из-за отсутствия поставок российского газа в Приднестровье. До этого импорт с МолдГРЭС покрывал до 80% потребления электроэнергии на правобережье.

С февраля 2025 года поставками газа в Приднестровье занимается венгерская MET Gas and Energy Marketing AG при участии АО "Молдовагаз" и финансовых компаний-посредников, в том числе зарегистрированных в ОАЭ. Руководство непризнанной ПМР ранее сообщало, что поставки газа в регион осуществляются при финансовой поддержке России.