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РФ за пять месяцев увеличила выручку от экспорта яиц и яичных продуктов на 19%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия за пять месяцев этого года экспортировала пищевых яиц и яичных продуктов более чем на $12 млн, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении отгрузки составили 7,6 тыс. тонн. Динамику этого показателя центр не привел.

Основным импортером данной продукции стала Монголия, закупившая ее на сумму более $3,4 млн. Экспортная выручка от поставок в Казахстан превысила $2,2 млн, ОАЭ - $2 млн, Белоруссию - $1,3 млн, Абхазию - $1,2 млн.

По видам продукции на первом месте в стоимостном выражении находятся свежие яйца кур (доля 75%), на втором - сушеные яичные желтки (14%), на третьем - другие яйца в скорлупе (7%).

По данным Росстата, птицеводы РФ в мае произвели 3,5 млрд яиц (на 2,5% больше, чем годом ранее), в январе-мае - 17 млрд штук (на 3% больше).

Агроэкспорт
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