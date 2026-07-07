Запрет на криптоплатежи в России может быть смягчен

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о регулировании в России криптовалют, в котором предлагается расширить случаи, при которых в РФ возможна оплата криптовалютой, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

По словам собеседника агентства, предлагается разрешить оплачивать криптовалютой ценные бумаги, но только вне публичной оферты, разрешить обмен одной криптовалюты на другую, легализовать оплату криптокомиссий за переводы в блокчейн-системах. Смягчается допуск криптовалют на биржу: неквалифицированным инвесторам будут доступны монеты, которые ЦБ временно, на срок до полугода, допустит к публичным торгам, квалифицированные инвесторы через организатора торговли получат доступ фактически к любым криптовалютам вне перечня ЦБ.

Крипта за бумаги, крипта за крипту

В рамках первого чтения законопроект (№1194918-8) содержал два исключения из запрета на использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа внутри страны: при майнинговом вознаграждении и в случае оплаты внешнеторговых контрактов.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте вводится разрешение на использование криптовалюты как средства платежа за ценные бумаги, иные цифровые валюты и иные цифровые права.

"В РФ разрешается использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правами ценных бумаг, иных цифровых валют или иных цифровых прав с соблюдением требований настоящего федерального закона", - говорится в поправке.

Это позволит легализовать механизм обмена одной цифровой валюты на другую внутри РФ на лицензированной площадке. Поправка также позволит структурировать сделку, где криптой оплачиваются акции или облигации, но при этом вводится ограничение, которое запрещает делать это через публичную оферту, т.е. данные сделки могут быть доступны только в рамках непубличных сделок.

Депутаты также ввели поправку, которая легализует использование цифровых валют для оплаты комиссий за перевод или покупку в блокчейн-системах.

Капитал обменников

В рамках первого чтения законопроект выводил из серой зоны криптообменники. Компании, совершающие от своего имени сделки купли-продажи или мены криптовалюты с резидентами вне биржи и без брокера, обязаны войти в реестр ЦБ при обороте свыше 3,5 млн руб. в месяц (сделки по ВЭД не учитываются). Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество.

Предполагалось, что ЦБ установит требования к капиталу, ко второму чтению минимальный капитал обменника зафиксирован в законопроекте - не менее 15 млн руб. по методике для профучастников. Требования к программно-техническим средствам обменников и депозитариев ЦБ теперь устанавливает по согласованию с ФСТЭК и ФСБ.

Допуск на биржу

Критерии допуска к публичному обращению криптовалют на бирже в доработанном законопроекте сохранены: средняя капитализация за два года - свыше 5 трлн руб.; среднедневной объем торгов за два года - свыше 1 трлн руб.; история цен на лицензированной иностранной бирже - не менее 5 лет при среднем объеме торгов у площадки от 100 млрд руб.

Сегодня этим критериям соответствуют только биткойн (BTC) и эфир (ETH). Популярные на рынке платежей стейблкойны (USDT, USDC) могут не подпадать под российское определение цифровой валюты, так как по проекту закона цифровая валюта - это актив, в отношении которого отсутствует лицо, обязанное перед его обладателями, тогда как эмитенты этих стейблкоинов несут обязательства по поддержанию курса и выкупу токенов.

Ко второму чтению была добавлена оговорка о том, что совет директоров ЦБ может на срок до 6 месяцев разрешить допуск валют, не соответствующих перечисленным выше трем критериям. Кроме того, организатор торговли вправе допустить любые криптовалюты вне перечня ЦБ к организованным торгам, но только для квалифицированных инвесторов. "Указанные организованные торги не являются публичным обращением цифровых валют", - делается оговорка в законопроекте в части предложения для квалов.

То есть квалифицированные инвесторы внутри легального российского периметра получат фактически не ограниченный доступ к обороту криптовалют.

Разное

Правительство РФ по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет вводить особый режим обращения криптовалют, отличающийся от норм закона, для защиты конституционного строя, экономических интересов, обороны и безопасности РФ. В первом чтении такой нормы не было. Из проекта исчезла норма первого чтения о выпуске в РФ новых цифровых валют - создании новых единиц криптовалюты на российской информационной инфраструктуре.

Полноценно введены клиринговые организации: в первом чтении они присутствовали лишь как отсылочный термин, ко второму их включили в число лиц, организующих обращение, разрешили выступать кредитором по криптозаймам и участником расчетов по итогам биржевого клиринга.

Прописан режим займов в криптовалюте. В первом чтении была только запретительная норма - выдача займов в криптовалюте без лицензированного посредника не допускалась. Ко второму чтению устанавливается, что кредитором по такому займу могут быть лишь брокер, доверительный управляющий, обменник и клиринговая организация, а неквалифицированному инвестору-физлицу дают право вернуть заем рублями или криптовалютой.

Проблема разметки росийской крипты

В апреле 2026 года ЕС принял 20-й пакет санкций, который сильно ударил по российскому крипторынку. Впервые был введен секторальный запрет: гражданам и компаниям под юрисдикцией ЕС запрещено проводить любые операции с криптопровайдерами и биржами, зарегистрированными в России. Это резко повысило риски "разметки" (tainting): любая криптовалюта, которая хоть как-то связана с российским контуром (биржи, адреса, провайдеры), может автоматически помечаться как высокорисковая и блокироваться на зарубежных платформах.

В законопроекте, подготовленном ко второму чтению, прямого ответа на эту проблему нет. Контроль внутри страны остался "цифровым анализом" (ранее назывался "цифровой контроль"), в раках которого монеты и адреса проверяются на связь с преступной деятельностью. При этом закон обязывает хранить крипту только в цифровых депозитариях под надзором ЦБ, не позволяет вывод на личные кошельки и разрешает переводы лишь на лицензированные иностранные организации, многие из которых, в свою очередь, выполняют требования европейских санкций.

Сроки

Основной срок вступления в силу сдвинут: в первом чтении закон должен был заработать с 1 июля 2026 г., ко второму чтению - с 1 сентября 2026 г. Часть норм отложена до 1 июля 2027 г. - в том числе правило о совершении сделок с криптовалютой только через лицензированных посредников и ограничение банковских переводов при незаконной организации обращения. Отдельно, с 1 сентября 2027 г., вступает в силу статья о защите клиентов от сделок без их добровольного согласия - обязанности обменников и цифровых депозитариев по противодействию мошенничеству. В первом чтении отдельного срока для этого блока не было.