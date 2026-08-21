Мишустин подписал распоряжение об использовании "золотой акции" в отношении "Шереметьево"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение использовать специальное право ("золотую акцию") на участие РФ в управлении АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Соответствующее распоряжение подготовлено во исполнение вышедшего в начале августа указа президента, исключившего "Шереметьево" из перечня стратегических предприятий и разрешившего его приватизацию. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ 18 августа.

Пакет акций в размере 66,06% в МАШ контролирует ООО "Шереметьево Холдинг", единственным владельцем которого является МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" - резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Учредители МКООО не раскрываются. До редомициляции, которая произошла в конце 2022 года, компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. Доля в 65,22% в TPS Avia Holding была у траста в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% было у Аркадия Ротенберга. Росимущество владело 30,46% МАШ, 2,43% было у "Аэрофлота", 1,05% - у менеджмента аэропорта.

Указ главы государства от 6 августа обязывает правительство, помимо использования специального права на участие в управлении "Шереметьево", при отчуждении его акций предусмотреть условия о сохранении основного вида деятельности предприятия, модернизации его мощностей и запрете на продажу иностранным лицам, а также юрлицам, прямо или косвенно находящихся под их контролем.



