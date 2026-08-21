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Минэнерго и Ростехнадзор работают над легализацией результатов диагностики труб роботами

Минэнерго и Ростехнадзор работают над легализацией результатов диагностики труб роботами
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ совместно с Ростехнадзором работает над признанием юридически значимыми результатов внутритрубной диагностики (ВТД) тепловых сетей, проведенной с помощью роботов, сообщил директор департамента цифровой трансформации Минэнерго Феликс Мицкевич.

"Сейчас по законодательству надо все расковырять в земле каждые несколько километров (чтобы провести диагностику труб - ИФ). А если ты еще попал на детскую площадку, потом должен восстановить ее за собственные средства", - сказал Мицкевич, выступая на Всероссийском водном форуме "Живая Кама" в Перми.

По его словам, отечественные разработки для диагностики уже существуют. "Есть у нас и отечественные роботы, мы собирали, смотрели в институтах, масса примеров - и ультразвук, и магнитные исследования, и так далее", - сказал он, пояснив, что использовать результаты такой ВТД в официальных документах пока невозможно.

"Самое основное - добиться того, чтобы эти результаты были юридически признанными. И это будет действительно очень большой эффект с точки зрения цифровой трансформации", - подчеркнул он.

Мицкевич отметил, что два года назад при Минэнерго была образована рабочая группа по роботизации. Ведомство приглашает представителей регионов войти в неё для выработки совместных решений.

Внедрение роботизированной диагностики позволяет исключить затраты на вскрытие грунта и последующее восстановление благоустройства, сократить время обследования сетей, проводить диагностику в любое время года без остановки теплоснабжения, а также снизить риски повреждения коммуникаций при вскрытии.

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