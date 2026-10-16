В России за 9 месяцев продажи вина снизились на 2,7%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В России в январе-сентябре 2026 года продажи виноградных вин снизились на 2,7% и составили 40,6 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Плодовых вин было продано 1,3 млн дал (на 34,5% меньше), ликерных - 797,5 тыс. дал (на 8,4% меньше).

Положительная динамика продаж в винном секторе, как в предыдущие месяцы, у игристых (шампанских) вин - рост на 4,3%, до 15,1 млн дал.

Среди крепких напитков рост отмечен в продаже ликеро-водочных изделий - на 10,8%, до 14,9 млн дал. Водки было реализовано 53,6 млн дал (на 0,5% меньше). Продажа коньяка снизилась на 2,6%, почти до 9 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было продано 87,8 млн дал, что на 1% больше прошлогоднего.

Наибольшее падение отмечено в секторе слабоалкогольных напитков - в 2,4 раза, до 548,8 тысячи дал.

Всего за 9 месяцев этого года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составила 147,3 млн дал, что на 0,8% меньше, чем годом ранее.