Продажа вина в России за 8 месяцев снизилась на 2,7%, пива - на 2,6%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Продажа виноградных вин в РФ в рознице в январе-августе снизилась на 2,7% и составили 36,3 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Плодовых вин было продано почти 1,2 млн дал (на 35,2% меньше), ликерных - 717,5 тыс. дал (на 7,6% меньше).

Положительная динамика продаж в винном секторе, как и месяц назад, у игристых (шампанских) вин - рост на 4,3%, до 13,7 млн дал.

Среди крепких напитков рост отмечен в продаже ликероводочных изделий - на 11%, до 13,2 млн дал. Водки было реализовано 47,8 млн дал (на 0,1% меньше). Продажа коньяка снизилась на 2,4%, до 8 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было продано 78,2 млн дал, что на 1,2% больше прошлогоднего.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что продажи пива в январе-августе снизились на 2,6%, до 408,9 млн дал, пивных напитков - на 4,1%, до 63,5 млн дал.

Кроме того, было реализовано 7,2 млн дал сидра (на 25,1% больше), 90,5 тыс. дал пуаре (на 23,9% меньше) и 2,1 млн дал медовухи (на 8,7% больше).

Общие продажи напитков брожения (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) снизились на 2,4%, до 481,8 млн дал.

Всего в январе-августе этого года в РФ было продано 613,5 млн дал алкогольной продукции, что на 2% меньше, чем годом ранее.