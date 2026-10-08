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Снижение производства вина в РФ за 9 месяцев замедлилось до 8%, водки – до 6,7%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Винодельческая отрасль РФ в январе-сентябре произвела 24,6 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Темпы падения замедлились: по итогам восьми месяцев они составляли 14,8%.

Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 5,6% до 11,5 млн дал, ликерных – на 42,6% до 563,7 тыс. дал, плодовых – на 30,8% до 804,3 тыс. дал.

Водочные предприятия за девять месяцев произвели 48,9 млн дал водки, что на 6,7% меньше, чем год назад. Снижение также замедлилось: по итогам восьми месяцев оно составляло 12,1%.

Выработка коньяка снизилась на 13,5% до 4,9 млн дал, ликероводочных изделий – выросла на 4,9% до 14,1 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было изготовлено 73,7 млн дал (на 6,1% меньше).

Производство слабоалкогольных напитков упало почти в два раза до 510,4 тыс. дал с 1,1 млн дал годом ранее.

Всего в январе-сентябре было выпущено 111,8 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 7,4% меньше, чем год назад.

Выработка продуктов брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-сентябре снизилась на 0,8% до 694 млн дал. В частности, производство пива сократилось на 0,6% до 593,1 млн дал, пивных напитков – на 3,3% до 88,4 млн дал.

В то же время сидра, пуаре и медовухи изготовлено на 7,5% больше – 12,5 млн дал. В том числе сидра – 9,1 млн дал (на 7,6% больше), пуаре – 150,2 тыс. дал (на 13,7% меньше), медовухи – 3,3 млн дал (на 8,6% больше).

В целом производство алкогольной продукции составило 805,9 млн дал, что 1,8% меньше прошлогоднего.

Росалкогольтабакконтроль
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