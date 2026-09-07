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Производство вина в РФ за восемь месяцев снизилось на 14,8%, водки - на 12,1%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Винодельческая отрасль РФ в январе-августе этого года произвела 20,4 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 14,6%, до 8,9 млн дал, ликерных - на 42,6%, до 482,8 тыс. дал, плодовых - на 37,7%, до 621,4 тыс. дал.

Водочные предприятия за восемь месяцев произвели 39,6 млн дал водки, что на 12,1% меньше, чем год назад. Выработка коньяка снизилась на 16,8%, до 4 млн дал, ликеро-водочных изделий - выросла на 0,1%, до 11,4 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было изготовлено 59,8 млн дал (на 10,9% меньше).

Производство слабоалкогольных напитков упало более чем в два раза, до 495,6 тыс. дал.

Всего в январе-августе было выпущено 90,7 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 13,1% меньше, чем год назад.

Выработка продуктов брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-августе снизилась на 6,3%, до 593,4 млн дал. В частности, производство пива сократилось на 6,2%, до 507,6 млн дал, пивных напитков - на 7,9%, до 75,9 млн дал.

В то же время сидра, пуаре и медовухи изготовлено на 1% больше - 9,9 млн дал. В том числе сидра - 7 млн дал (на 0,8% больше), пуаре - 130,9 тыс. дал (на 15,5% меньше), медовухи - 2,7 млн дал (на 2,4% больше).

В целом производство алкогольной продукции составило 684,1 млн дал, что 7,2% меньше прошлогоднего.

Росалкогольтабакконтроль
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