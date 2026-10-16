Новак оценил поставки нефтепродуктов Казахстану в примерно 1 млн тонн в год

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Объем поставок нефтепродуктов из России в Казахстан оценивается примерно в 1 млн тонн в год, сообщил журналистам на полях Российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак.

При этом он подчеркнул, что из стран ЕАЭС "при необходимости рассматривается вопрос, касающийся поставок топлива и на территорию Российской Федерации".

"Но в данном случае, если говорить про Казахстан: баланс складывается таким образом, что мы поставляем примерно в год более 1 млн т нефтепродуктов", - сказал он.