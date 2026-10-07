Поиск

Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт
Фото: Katharina Kausche/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Казахстан рассчитывает к 2030 году не только полностью обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами, но и выйти на экспорт готовых нефтепродуктов в страны Центральной Азии, сообщил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

"В целом ожидается, что в 2030 году Казахстан будет не только сам себя обеспечивать, но и выйдет на экспортный потенциал, будет экспортировать готовые виды нефтепродуктов на страны Центральной Азии", - сказал Аккенженов на заседании курултая в среду.

Он напомнил, что сегодня в стране работают три крупных нефтеперерабатывающих завода - Атырауский, Шымкентский и Павлодарский.

"В прошлом году мы переработали 18,4 млн тонн нефти и получили порядка 15,5 млн готовых нефтепродуктов. Это более чем на 90% на сегодняшний момент покрывает все наши потребности внутренние", - сказал Аккенженов.

Он добавил, что запланированное расширение мощностей Шымкентского НПЗ с 6 млн до 12 млн, Павлодарского НПЗ - на 2 млн тонн, даст возможность полностью покрыть внутренние потребности.

В настоящее время в Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода: Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), Шымкентский завод "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) и Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ).

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило об ударах по цепочке производителей ракет "Фламинго" и FP-9. Обобщение

Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

 Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

 Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды во вторник

 Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды во вторник

Две баллистические ракеты упали в районе международного аэропорта Аден в Йемене

США готовят официальный запрос в РФ с просьбой предоставить данные об иркутской инфекции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске

 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске

Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

 Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд

Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным

 Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12140 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3843 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов