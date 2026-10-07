Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Казахстан рассчитывает к 2030 году не только полностью обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами, но и выйти на экспорт готовых нефтепродуктов в страны Центральной Азии, сообщил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

"В целом ожидается, что в 2030 году Казахстан будет не только сам себя обеспечивать, но и выйдет на экспортный потенциал, будет экспортировать готовые виды нефтепродуктов на страны Центральной Азии", - сказал Аккенженов на заседании курултая в среду.

Он напомнил, что сегодня в стране работают три крупных нефтеперерабатывающих завода - Атырауский, Шымкентский и Павлодарский.

"В прошлом году мы переработали 18,4 млн тонн нефти и получили порядка 15,5 млн готовых нефтепродуктов. Это более чем на 90% на сегодняшний момент покрывает все наши потребности внутренние", - сказал Аккенженов.

Он добавил, что запланированное расширение мощностей Шымкентского НПЗ с 6 млн до 12 млн, Павлодарского НПЗ - на 2 млн тонн, даст возможность полностью покрыть внутренние потребности.

В настоящее время в Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода: Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), Шымкентский завод "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) и Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ).