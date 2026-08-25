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Казахстанский НПЗ "Конденсат" будет поставлять в РФ порядка 70% бензина и дизтоплива

Казахстанский НПЗ "Конденсат" будет поставлять в РФ порядка 70% бензина и дизтоплива
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Фото: AP/ТАСС

В сообщении исправлена информация о доле нефтепродуктов, которая будет направляться в Россию.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" будет поставлять в Российскую Федерацию порядка 70% бензина и дизтоплива, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов: бензин и дизеля, остальное будет отправляться в Россию", - сказал Аккенженов журналистам после заседания правительства во вторник в Астане.

Нефтеперерабатывающий завод АО "Конденсат" был построен на Карачаганакском месторождении для обеспечения дизельным топливом и бензином Западно-Казахстанской области. В 2017 году НПЗ увеличил мощность с 650 до 850 тыс. тонн в год.

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Казахстанский НПЗ "Конденсат" будет поставлять в РФ порядка 70% бензина и дизтоплива

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