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Новак оценил дефицит на рынке дизельного топлива примерно в 25% мировой торговли

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Дефицит предложения на глобальным рынке дизельного топлива в настоящее время оценивается примерно в 25%, заявил на пленарной сессии форума РЭН-2026 вице-премьер Александр Новак.

"Сегодня рынок испытывает большой дефицит: мы оцениваем его где-то в 25% мировой торговли. Связанно это в первую очередь с невозможностью поставок на внешние рынки из стран Персидского залива. Также Россия запретила экспорт с июля месяца для того, чтобы обеспечить насыщение собственного внутреннего рынка дизельным топливом", - сказал он.

Он отметил, что дефицит предложения привел к значительному росту крэк-спредов: цена дизтоплива выросла до примерно $200 за баррель, в то время как стоимость нефти находится в диапазоне $100-120 за баррель.

Новак напомнил, что Россия ранее обеспечивала около 10% мирового экспорта дизельного топлива, поставляя его в различные регионы: в Азию, Африку, Латинскую Америку и другие части света.

Александр Новак
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