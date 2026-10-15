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Новак сообщил, что компании готовы начать экспорт дизтоплива немедленно

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия готова начать экспорт дизельного топлива немедленно, однако до сих пор контракты с потенциальными контрагентами не заключены, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на "полях" "Российской энергетической недели" (РЭН-2026).

"Для того чтобы поставки осуществить, необходимо заключить контракты, загрузить топливо и зафрахтовать судно и отправить. Всё это занимает две-три недели. Поэтому необходимо быстрее сейчас заключать соглашения (с американской стороны - ИФ)", - сказал Новак.

"Наши компании готовы к отгрузке прямо немедленно, в любой момент", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, начался ли фактически экспорт дизеля, Новак сказал: "Сейчас идут переговоры по коммерческим контрактам".

Александр Новак
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