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Трамп считает, что поставки из России помогут снизить цены на дизельное топливо

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется, что дизельная сделка с Россией поможет снизить цены на дизельное топливо.

"Я считаю, что это здорово, потому что оно (дизельное топливо - ИФ) поступает для мира. Оно поступает не к нам, оно высвобождается для мира. И это существенно снизит цены на дизельное топливо", - заявил Трамп в интервью телеканалу Gray Media.

В миреТрамп заявил, что сделка с Россией по дизелю нужна не США, а мировому рынкуЧитать подробнее

Он также отметил, что несмотря на несогласие некоторых политиков, ему "приходится заключать сделки с разными людьми".

"Я умею заключать сделки. (...) Я разбогател благодаря сделкам", - сказал Трамп.

Президент США в очередной раз повторил, что если бы он находился у власти вместо Джо Байдена, то конфликт на Украине никогда бы не начался.

"Если бы президентом был я, если бы выборы не были сфальсифицированы, а они были сфальсифицированы, у вас не было бы войны между Украиной и Россией", - заявил Трамп.

Как сообщалось, после пятничного телефонного разговора президентов США и РФ Трампа и Владимира Путина Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию до апреля следующего года, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива, а к концу года готова будет довести этот объем до 3-3,5 млн т в месяц, говорил вице-премьер Александр Новак.

Дональд Трамп США
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