Что произошло за день: воскресенье, 18 октября

Последствия атаки БПЛА в Петербурге, ожидаемый срок начала поставок дизеля в США, новый министр обороны Ирана, беспорядки во Франции

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Петербурге один человек погиб и пятеро пострадали в результате атаки БПЛА. Произошел пожар на логистическом объекте Ozon, также временно перекрывали движение на участке Западного скоростного диаметра от набережной Екатерингофки до Васильевского острова. После атак на гражданские объекты Петербурга и Ленинградской области возбуждено уголовное дело о теракте.

- Россия делает вывод, что Владимир Зеленский не хочет переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Дизельное топливо из России начнет поступать в США в течение 15-20 дней после заключения контрактов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

- Парламент Ирана утвердил в должности нового министра обороны спустя восемь месяцев после гибели предыдущего. Им стал Мехрдада Ахлаги.

- Во Франции в связи с масштабными субботними беспорядками задержали две тысячи человек.

- Игорь Ларионов покинул должность главного тренера хоккейного клуба СКА, его сменил Андрей Разин.

- ЦСКА впервые проиграл в сезоне РПЛ, уступив "Динамо": счет - 3:1.