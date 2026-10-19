Израильская Elbit поставит Азербайджану ракетные системы на $235 млн

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Израильский оборонный концерн Elbit Systems подписал контракт на сумму $235 млн на поставку Азербайджану современных реактивных систем залпового огня PULS и высокоточных ракет Extra-MR, сообщает израильское издание Globes со ссылкой на информированные источники.

Контракт рассчитан на три года. По его условиям, израильская компания обеспечит поставку пусковых установок PULS, дополнительных ракетно-артиллерийских платформ, комплекса интегрированной логистической поддержки, а также партии высокоточных сверхзвуковых ракет Extra-MR.

Extra-MR - это высокоточная управляемая ракета, предназначенная для операций на средних дистанциях, обеспечивающая точное поражение целей противника на дальности до 80 км. Система полностью совместима с системой PULS компании Elbit Systems и существующими архитектурами C4I, обеспечивая гибкие и экономически эффективные возможности для широкого спектра задач.