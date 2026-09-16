Власти Азербайджана в 2027 году сохранят бюджетные расходы на оборону и нацбезопасность на уровне $5 млрд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана в проекте бюджета на 2027 год предусмотрело расходы на оборону и нацбезопасность на уровне 8,816 млрд манатов ($5,18 млрд по текущему курсу).

Согласно материалам, опубликованным на сайте Минфина, расходы на оборону и нацбезопасность составят 20,8% всех расходов госбюджета на 2027 год.

В бюджете Азербайджана на 2026 год расходы на оборону и нацбезопасность предусмотрены на уровне 8,715 млрд манатов ($5,12 млрд по текущему курсу).

Таким образом, в 2027 году расходы на оборону и нацбезопасность увеличатся на 1,1%.

Как сообщалось ранее, в 2025 году расходы Азербайджана на оборону и нацбезопасность составили 8,068 млрд манатов ($4,74 млрд по текущему курсу) или 20,9% ВВП, уровень финансирования составил 96,1% от запланированных расходов.