Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях ООН и НАТО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан в настоящее время изучает возможности участия своих военных в различных операциях, проводимых ООН и НАТО с целью содействия сохранению международного мира, заявил министр обороны страны Закир Гасанов.

"Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО в целях содействия сохранению международного мира", - сказал Гасанов, слова которого приводит агентство Report.

Он отметил, что с 1999 года более 3 тыс. военнослужащих азербайджанской армии приняли участие в миротворческих операциях в различных регионах мира.

Министр отметил, что деятельность азербайджанских миротворцев неизменно получала высокую оценку командования, различных стран и международных организаций.

Агентство также привело слова начальника Управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майора Эльчина Абдуллаева, который заявил, что азербайджанские военные в настоящее время выполняют миротворческую миссию в Южном Судане.

"Миротворческие операции азербайджанской армии проводились в Косово, Афганистане и Ираке. В настоящее время миссия реализуется в Южном Судане. Эти шаги Азербайджана высоко оцениваются международными организациями. Это также говорит о росте авторитета азербайджанской армии и новых возможностях для сотрудничества", - отметил Абдуллаев.