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Оборонный бюджет Азербайджана в 2027 году превысит $5,2 млрд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Расходы на оборону и безопасность в госбюджете Азербайджана на 2027 год составят около 9 млрд манатов (более $5,2 млрд по текущему курсу), заявил на съезде правящей партии "Ени Азербайджан" президент страны Ильхам Алиев. Об этом сообщила его пресс-служба.

"По всему периметру вокруг нас продолжаются войны и столкновения, и нет никаких международных механизмов для остановки этих войн - и, скорее всего, не будет. Потому что международное право полностью перестало работать. Число тех, кто придает ему значение, резко сокращается", - сказал Алиев.

По мнению президента, в таких условиях Азербайджан каждый день должен быть готовым ответить на любую военную провокацию.

"Мы должны обладать такой силой, и мы добиваемся этого, чтобы ни у кого даже в мыслях не возникло устроить какую-либо провокацию против Азербайджана. Так что это первостепенная задача, и неслучайно в обсуждаемом сегодня государственном бюджете, бюджете на следующий год, военные вопросы и вопросы безопасности вновь находятся на переднем плане, и на эти цели предусматривается около 9 млрд манатов", - отметил он.

Алиев добавил, что власти страны уделяют повышенное внимание вопросам безопасности.

Азербайджан Ильхам Алиев
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