В Канаде инфляция в сентябре ускорилась до 3,1%, максимума с мая

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Канаде потребительские цены (индекс CPI) в сентябре увеличились на 3,1% в годовом выражении после подъема на 3% месяцем ранее, говорится в отчете статистического управления страны. Инфляция оказалась максимальной с мая.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение цен на 3,2%.

Ускорение инфляции вызвано ростом цен на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Энергоносители в Канаде в сентябре подорожали на 19% в годовом выражении после подъема на 15,4% месяцем ранее. Транспортные услуги выросли в цене на 8,4%, жилье - на 1,8%, тогда как рост цен на продукты питания замедлился до 2,2% с 2,8%.

Индекс CPI повысился на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты ожидали его повышения на 0,2%. В августе показатель снизился на 0,2%.

Базовая инфляция (индекс Core CPI) в сентябре замедлилась до 2,2% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее.