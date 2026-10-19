Поиск

В Канаде инфляция в сентябре ускорилась до 3,1%, максимума с мая

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Канаде потребительские цены (индекс CPI) в сентябре увеличились на 3,1% в годовом выражении после подъема на 3% месяцем ранее, говорится в отчете статистического управления страны. Инфляция оказалась максимальной с мая.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение цен на 3,2%.

Ускорение инфляции вызвано ростом цен на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Энергоносители в Канаде в сентябре подорожали на 19% в годовом выражении после подъема на 15,4% месяцем ранее. Транспортные услуги выросли в цене на 8,4%, жилье - на 1,8%, тогда как рост цен на продукты питания замедлился до 2,2% с 2,8%.

Индекс CPI повысился на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты ожидали его повышения на 0,2%. В августе показатель снизился на 0,2%.

Базовая инфляция (индекс Core CPI) в сентябре замедлилась до 2,2% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее.

CPI Канада Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

 Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

Иран возлагает на США ответственность за ситуацию с Ормузским проливом

В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, но остаются в минусе

Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

 Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

США начнут получать российский дизель через 15-20 дней после заключения контрактов

Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

 Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12426 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов