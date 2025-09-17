Банк Канады ожидаемо снизил ключевую ставку до 2,5% – минимума за три года

Банк Канады в среду понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,5% годовых, что является минимальным уровнем за три года.

Решение было принято единогласно всеми членами совета управляющих и совпало с прогнозом большинства аналитиков.

ЦБ сохранял стоимость заимствований по итогам трех предыдущих заседаний подряд, а до этого регулятор уменьшил ставку в общей сложности на 225 базисных пунктов в течение семи заседаний (с июня 2024 года).

Канадская экономика продемонстрировала признаки уязвимости к импортным пошлинам, введенным США, после первоначального периода устойчивости, отмечается в сообщении Банка Канады. Об этом свидетельствует сокращение ВВП на 1,6% во втором квартале и падение экспорта на 27%.

"Влияние торговых барьеров и замедление роста населения будут постепенно оказывать давление на потребительские расходы и рынок труда", - говорится в документе.

При этом инфляция в августе осталась ниже целевого показателя ЦБ в 2%, что создает возможности для смягчения денежно-кредитной политики для решения экономических проблем.

"Учитывая ослабление экономики и снижение риска роста инфляции, совет управляющих счел, что снижение учетной ставки было бы целесообразным для лучшего балансирования рисков в будущем, - заявил глава Банка Канады Тифф Маклем. - Банк продолжит оценивать риски, анализируя ситуацию на более короткий горизонт, чем обычно, и будет готов реагировать на новую информацию".