Инфляция в Канаде в июле замедлилась до 1,7%, ниже прогнозов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в июле увеличились на 1,7% в годовом выражении после роста на 1,9% в предыдущий месяц, говорится в отчете статистического управления страны.

Инфляция оказалась чуть ниже консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших показатель на уровне 1,8%.

Темпы роста потребительских цен в стране держатся ниже целевых 2% четыре месяца подряд.

Цены на бензин в Канаде в июле упали на 16,1% в годовом выражении после снижения на 13,4% в июне, тогда как рост цен на продукты питания ускорился до 3,3% с 2,9%.

Индекс CPI в июле вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца, совпав с прогнозами. В июне показатель увеличился на 0,1%.

Базовая инфляция (индекс Core CPI) в прошлом месяце составила 3% в годовом выражении. Показатель держится на этом уровне третий месяц подряд.

Канадский ЦБ в июле принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 2,75%, однако рассматривал возможность её снижения. Следующее заседание регулятора состоится 17 сентября.