Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхдоходы

Ведомство не готово отступать от планов по доходам

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ планирует встречу с РСПП для обсуждения предложений бизнеса относительно механизма налога на сверхдоходы, однако считает маловероятными такие корректировки внесенного в Госдуму варианта, которые привели бы к снижению запланированных поступлений в бюджет от windfall tax.

"Параметры налога на сверхдоход уже заложены в бюджет, поэтому, исходя из этого, мы, конечно, встретимся с коллегами от РСПП, послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений", - сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"В любом случае, доходы уже заложены, и соответствующий бюджетный пакет внесен в Госдуму. Соответственно, какие-то изменения, которые приводят к снижению доходов, ожидаемых дополнительных доходов, они маловероятны", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли быть учтены предложения РСПП как в части налогообложения сверхдоходов, так и другие, в том числе, относительно налогообложения ЗПИФов.

Сроки возможной встречи с РСПП Сазанов не назвал, отметив, что это будет зависеть от графика главы Минфина Антона Силуанова.

"Персональных" отраслевых встреч по теме windfall tax в планах нет, сказал замминистра в ответ на вопрос, обращались ли в Минфин с просьбой скорректировать потенциальную нагрузку по этому налогу производители удобрений.

"У нас в целом будет встреча с коллегами из РСПП, где комплексно будут обсуждаться предложения коллег от РСПП по изменению налога на сверхдоход. Отдельных встреч с отдельными отраслями не планируется", - сообщил Сазанов.

Говорить о том, окажутся ли компании из этой отрасли в числе плательщиков налога на сверхдоходы, пока рано, добавил замминистра.

"Надо дождаться, какие будут котировки (на удобрения по итогам 2026 года - ИФ) с тем, чтобы это посчитать", - сказал он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что внесенная в Госдуму редакция законопроекта о сверхдоходе уже представляет собой плод компромисса с предпринимательским сообществом.

Проект закона предусматривает, что размер налога на сверхдоход будет определяться как произведение объема добытого полезного ископаемого и величины превышения его средней цены в 2026, 2027 и 2028 годах над средней ценой за 2025 год. При этом для 2027 и 2028 гг. базовая цена за 2025 год будет индексироваться с коэффициентами 1,1 и 1,21 соответственно. Если прирост цен составит менее 10%, налога не будет. Налог будет распространяться на товарные руды черных металлов (железо, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьма, магний), многокомпонентные комплексные руды, а также горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды, калийные соли, борные руды), горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды) и полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений). Ставка налога на сверхдоходы в общем случае составит 30%, а для золота - 20%.

Уже после того, как документ был внесен в Госдуму, а РСПП направил письмо с критикой в его адрес, Силуанов заявил, что текущая версия - это результат обсуждения с бизнесом, по итогам которого в проекте появился сглаживающий последствия ценовых колебаний для плательщиков механизм.

Затем Владимир Потанин, президент "Норникеля" - крупнейшего потенциального плательщика windfall tax, заявил РБК ТВ, что разногласия по проекту остаются, а ключевым остается определение налогооблагаемой базы.

"Минфин идет навстречу, предлагая различного рода смягчения, понимая те сложности, которые возникнут у нас из-за этого налогового маневра. (...) Большая нагрузка на бизнес в этой ситуации - это нормально. Но если это из заработанных денег (то есть из прибыли - ИФ). Нельзя брать деньги авансом, нужно брать с заработанного, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Это сейчас основной предмет дискуссии с Минфином", - сказал он.